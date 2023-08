Mitten in der Nacht Feuerwehr im Einsatz: Jugendliche fällten in der Nacht Baum bei Rosenbergstraße Rosentaler Straße - Bisher unbekannte Täter fällten mit einer Motorsäge heute gegen 03.45 Uhr in der Klagenfurter Rosenbergstraße einen Laubbaum. Der gefällte Baum lag quer über die Rosenbergstraße und wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt entfernt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © LPD Kärnten

Bisher unbekannte Täter fällten mit einer Motorsäge am 13. Februar gegen 03.45 Uhr in der Klagenfurter Rosenbergstraße einen Laubbaum. Der gefällte Baum lag quer über die Rosenbergstraße und wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt entfernt. Ein Zeuge hörte das Kettensägengeräusch und beschrieb die Tatverdächtigen als Jugendliche. Genauer beschreiben konnte er diese aufgrund der Dunkelheit nicht. Es entstand durch den Vorfall ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.