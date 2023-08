Übersicht Vier Stufen beim Klima­bonus 2023: So viel Geld bekommst du heuer Kärnten - 2022 gab es für berechtigte Personen einen Klimabonus in Höhe von 500 Euro bzw. 250 Euro. Viele mussten darauf jedoch etwas länger warten. Im Februar 2023 startete dann die zweite Auszahlungswelle. Generell gibt es auch heuer wieder einen Klimabonus. Die Zahlung erfolgt dabei in vier verschiedenen Stufen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © Pixabay / moerschy

500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder – Der Klimabonus wurde 2022 an jene ausbezahlt, die seit mindestens 183 Tagen mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sind. Das Geld wurde dabei bekanntlich direkt aufs Konto überwiesen oder als Gutschein per Post geliefert. Einige Personen gingen 2022 allerdings leer aus. Die zweite Auszahlungswelle des Geldes startete im Februar. Auch für das Jahr 2023 ist wieder ein Klimabonus geplant. Mit wie viel Geld du rechnen kannst, erfährst du hier.

4 Stufen: So hoch fällt der Klimabonus für dich aus

2023 sollen bei der Auszahlung die selben Voraussetzungen gelten wie heuer. Die Höhe des Bonus fällt jedoch deutlich geringer aus. Im neuen Jahr wird der Klimabonus nämlich regional gestaffelt ausgezahlt – je nach Wohnort bekommst du also zwischen 100 und 200 Euro. “Zusammenfassend lässt sich dabei sagen: Je weiter die Alltagswege sind und je weniger Infrastrukturen wie öffentlicher Verkehr (ÖV) in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden, umso höher ist der finanzielle Ausgleich”, heißt es seitens des Bundesministeriums.