Vollbrand Montagfrüh: Tischlerei geriet in Vollbrand Groß St. Florian - Gegen 5 Uhr morgens geriet eine Tischlerei in Deutschlandsberg in Flammen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Es waren sieben Wehren und um die 80 Kräfte im Einsatz. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © Rotes Kreuz Deutschlandsberg

Heute gegen 4.40 wurden mehrere Wehren zu einem Brand gerufen. Eine Tischlerei im Ortszentrum von Groß St. Florian geriet in Brand. Der Brand wurde von einem Nachbarn entdeckt. Der Pächter der Halle gab an, dass er am Vortag in der Werkstatt Möbel mit einer ölhaltigen Flüssigkeit (sogenanntes Hartöl) eingelassen habe. Die Tücher hätte er dann dort abgelegt. Um die 20 Einsatzfahrzeuge und 80 Kräfte begaben sich unmittelbar nach der Alarmierung zum Brandgeschehen. Als sie dort eintrafen, stand die Werkshalle bereits in Vollbrand.

Umfangreiche Löscharbeiten

Um die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen, wurde mit den Löscharbeiten von innen und außen begonnen. Gegen 6.30 konnte schlussendlich “Brand aus” gemeldet werden. Verletzt wurde niemand. Zur Absicherung der eingesetzten Feuerwehrkameraden war auch das Rote Kreuz Deutschlandsberg im Einsatz.