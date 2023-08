Videodreh Hochzeits­pläne? Melissa Naschen­weng im Brautkleid gesichtet Kärnten - Läuten bei Melissa Naschenweng etwa bald die Hochzeitsglocken? Ihr jüngstes Posting in den Sozialen Medien lässt Fans genau dies vermuten. Ein Bild von der hübschen Sängerin im Brautkleid sorgt im Netz für Begeisterung. Doch was steckt wirklich dahinter? von Redaktion 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) © Screenshot Facebook / Melissa Naschenweng

Gerade erst machten Gerüchte um eine Liebesbeziehung zwischen Schlager-Ikone Melissa Naschenweng und ÖSV-Athlet Christian Walder die Runde. Doch das Management der Kärntner Sängerin stellte schnell klar, dass die beiden bloß langjährige Freunde seien. Mehr dazu hier. Dass die beiden in nächster Zeit vor den Traualtar treten, ist also sehr unwahrscheinlich. In den Sozialen Medien zeigt die Kärntnerin allerdings, dass sie als Braut eine tolle Figur machen würde.

Melissa Naschenweng ganz in weiß

Auf aktuellen Fotos ist die hübsche Blondine nämlich in einem Hochzeitskleid zu sehen. Fans zeigen sich vom Anblick begeistert. Für die Sängerin regnet es Komplimente und sogar ein paar Heiratsanträge finden sich in den Kommentaren unter ihren Social Media Postings wieder. Doch hat Melissa nun endlich ihren “Bergbauernbuam” fürs Leben gefunden? Der Schein trügt – Wie die Sängerin verrät, schlüpfte sie lediglich für den Videodreh zu ihrer neuen Single “Luis von do” in die Rolle einer Braut. Das Musikvideo soll am Freitag erscheinen. “Für’s heiraten hätt’i netamol Zeit”, scherzt Naschenweng mit ihren Fans.