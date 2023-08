DNA-Spuren sollen weiterhelfen Polizei ermittelt nach Leichen­fund auf Hoch­touren: Wer ist der Täter? Völkermarkt - Der Schock sitzt noch tief: Eine 62-jährige Frau wurde vergangene Woche tot in Edling (Völkermarkt) aufgefunden. Seitdem laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Suche nach dem Täter geht weiter, DNA-Spuren sollen den entscheidenden Hinweis liefern. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © BMI / Egon Weissheimer Artikel zum Thema Nach Leichen­fund in Edling: Obduktions­ergebnis ist daTote Frau in Wald­stück entdeckt: "Wir er­mitteln in alle Richtungen"

Eine Schülerin fand vergangene Woche den leblosen Körper einer 62-jährigen Frau in Edling, 5 Minuten berichtete. Obduktionsergebnisse gaben bereits Aufschluss über die Todesursache. “Die Frau ist an Unterkühlung verstorben”, erklärte Staatsanwalt Markus Kitz bereits gegenüber 5 Minuten. “Jedoch hat zuvor eine stumpfe Gewalteinwirkung auf ihrem Kopf dazu geführt, dass sie ohnmächtig geworden und dort liegen geblieben ist”, so Kitz.

Suche nach Täter läuft auf Hochtouren

Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin wegen Mordes. Woher die Verletzungen im Gesicht der Frau stammen, ist nämlich noch unklar. Handfeste Hinweise auf den Täter gibt es aktuell noch keine. DNA-Spuren sollen die Ermittler nun in dieser Hinsicht einen Schritt weiter bringen. “Die Kleidung des Opfers wurde mittlerweile sichergestellt. Wir hoffen, dass darauf DNA-Spuren zu finden sind, die einen Hinweis auf den Täter liefern können“, so Kitz gegenüber 5 Minuten. Die Ergebnisse werden in ungefähr einer Woche erwartet.