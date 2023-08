Menschenrettung Person in Wohnung gestürzt: Feuerwehr musste Tür aufbrechen Stainz - Heute musste die Feuerwehr Deutschfeistritz zu einem Einsatz ausrücken. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt. Die Tür musste aufgebrochen werden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die Feuerwehr Deutschfeistritz wurde heute gegen 9 Uhr nach Anforderung durch die Polizei mit dem Alarmstichwort “Türöffnung” zu einer Menschenrettung in die Roseggergasse alamiert. Nach der Ankunft wurde eine verletzte Person in der Wohnung vorgefunden. Die Einsatzkräfte führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste-Hilfe Maßnahmen durch und unterstützten das Rote Kreuz bei der weiteren Versorgung. Nach einer Einsatzzeit von etwa 45 Minuten konnten die 12 Personen der Wehr den Einsatz beenden und in das Feuerwehrhaus einrücken.