Koralpe als günstigstes Skigebiet Ist Wintersport noch leistbar? Das sind die günstigen Skigebiete in der Steiermark Steiermark - Skifahren & Snowboarden in Österreich hat seinen Preis. Was man pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft zahlt? Hier findest du die "günstigsten" Skigebiete in der Steiermark. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) © pixabay

Die Skisaison nähert sich ihrem Höhepunkt und wie jedes Jahr locken insbesondere die Skigebiete Wintersport-Fans an. Der Skiurlaub wird zwar in diesem Jahr, wie so vieles, deutlich teurer, doch abseits der namhaften Pisten lassen sich Schnäppchen machen und entspannte Abfahrten genießen. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die Preise der günstigsten Skigebiete in Kärnten ausgewertet. Welche Skigebiete bieten also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Koralpe als Preis-Sieger

An der Grenze Südweststeiermark und Kärnten liegt die Koralpe: Hier kostet ein Tag im Durchschnitt 55 Euro pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft. Das kleine aber feine Skigebiet lockt mit besonders günstigen Preisen, die saisonunabhängig sind. Sowohl im Februar, als auch in der Nebensaison im März können Skifahrer mit durchschnittlich 26 Euro pro Nacht und pro Person für eine Unterkunft rechnen. Das Tagesticket für Erwachsene kostet knapp 30 Euro und ist damit das billigste in unserer Liste. Zudem gibt es attraktive Familienpakete und einen Shuttle-Service an den Wochenenden. Nach einem gelungenen Tag auf den Skiern oder dem Snowboard bietet sich beispielsweise das Koralpenhaus zum Einkehren an.

Ab nach Tauplitz – Bad Mitterndorf

Aber auch das Tauplitz – Bad Mitterndorf mit mit 88 Euro pro Person und Tag mit Unterkunft und Skipass

Euro zählen zu den “günstigen” Skigebieten in der Steiermark. Das mit Abstand günstigste Skigebiet in Österreich nach der Koralpe wäre das Werfenweng mit 72 Euro im Durchschnitt. Verkehrsgünstig an der Tauernautobahn gelegen, lockt Werfenweng mit einem schnellen Start in den Tag. Die 8er-Kabinenbahn IKARUS bringt die Wintersportler auf 1.840 Meter – und schon kann es losgehen.