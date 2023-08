Zusammenarbeit beendet Pauken­schlag: Grüner Gemeinde­rat Elias Molitschnig wechselt zur SPÖ Klagenfurt - Gemeinderat Elias Molitschnig gab am heutigen Montag bekannt, dass er die Zusammenarbeit mit dem Grünen Gemeinderatsclub beenden wird. Nun ist fix, wo es für den Politiker als nächstes hingeht - er wechselt zur SPÖ. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (324 Wörter) Elias Molitschnig: "Keine Entscheidung gegen die Grünen, sondern für die SPÖ." © Johannes Puch

Diesen Schritt zu gehen fiel Molitschnig nach jahrelanger Zusammenarbeit mit den Grünen nicht leicht. “Man fühlt und weiß, dass nach der langen Zeit der Zusammenarbeit eine Veränderung notwendig geworden ist und so habe ich mich dazu entschlossen die Klagenfurter Grünen sowie den Grünen Gemeinderatsklub zu verlassen. Diesem Schritt gehen lange persönliche Überlegungen voraus, wie ich mich konstruktiv für die Stadt Klagenfurt einbringen kann. Es wurde mir klar, dass ich meine Zielsetzungen und Visionen für Klagenfurt künftig nicht mehr mit der grünen Gemeinderatsfraktion umsetzen kann”, erklärt der Politiker in einer ersten Stellungnahme. Betonen möchte Molitschnig allerdings, dass er sich “nicht gegen die Grünen, sondern für ein lebenswertes und soziales Klagenfurt entschieden habe”.

Wechsel zur SPÖ

Nun will Molitschnig neue Wege einschlagen – und zwar bei der SPÖ. “So bin ich zu dem Schluss für mich gekommen, dass ich genau dieses gemeinsam mit dem Team der SPÖ umsetzen kann. Hier kann ich meine Visionen und Zielsetzungen für unsere schöne Stadt einbringen, denn ich möchte Klagenfurt positiv mitgestalten”, teilt Molitschnig mit. Er wird mit offenen Armen empfangen. „Wir freuen uns einen so versierten und engagierten Klagenfurter in unserer sozialdemokratischen Familie willkommen heißen zu dürfen. Sein Fachwissen und seine Erfahrung werden auf vielen Ebenen eine Bereicherung für uns sein“, so SPÖ Klagenfurt Bezirksparteiobmann Philip Kucher und Vizebürgermeister Philipp Liesnig über den Neuzugang.

Über Molitschnig

Molitschnig ist Mitarbeiter der Kärntner Landesregierung, zuständig für Raumplanung und kommunales Bauen. Der verheiratete Vater einer Tochter engagiert sich in verschiedenen Baukultur-Initiativen, lehrt an mehreren Hochschulen und war schon während seiner Studienzeit politisch aktiv. Elias Molitschnig vertrat bisher die Grünen im Klagenfurter Gemeinderat im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung, im Hauptausschuss und im Ausschuss für Feuerwehr, Märkte, Tierschutz, Petitionen und Bürgerbeteiligungen. Darüber hinaus war er in der vergangenen Periode Vorsitzender des Kontrollausschusses.