Am Wochenende Bergrettung Graz musste Wanderer vom Reinerkogel bergen Graz - Am vergangenen Wochenende musste die Bergrettung Graz zu einem Einsatz am Grazer Reinerkogl ausrücken. Ein Mann ist beim Wandern ausgerutscht und verletzte sich unbestimmten Grades.

Am vergangenen Wochenende wurde die Bergrettung Graz zu einem Einsatz am Grazer Reinerkogl gerufen. Ein Wanderer verletzte sich unbestimmten Grades, nachdem er an einer rutschigen Stelle zu Sturz gekommen ist. Gemeinsam mit der Polizei Andritz und dem Rotes Kreuz Graz-Stadt konnte der Verunfallte versorgt und zur nächstgelegenen Straße getragen werden.