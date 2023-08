Zweiter Unfall auf A9 Frontal­zusammenstoß mit Geisterfahrer: Weiterer Unfall auf der Pyhrnautobahn Phyrnautobahn - Heute Mittag ereignete sich ein weiterer Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn. Ein Geisterfahrer verursacht eine Frontalkollision. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © ASFINAG / Presse

Heute ereignete sich ein weiterer Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn. Ein Geisterfahrer war zwischen Ardning und Rottenmann unterwegs und verursachte einen Verkehrsunfall. Medienberichten zufolge hat er einen Frontalzusammenstoß verursacht. Somit wäre das bereits der zweite Unfall auf der Pyhrnautobahn heute.

Sekundenschlaf

Gegen 7 Uhr war ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Kleintransporter auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Aufgrund eines Reifenschadens hielt er das Fahrzeug bei Straßenkilometer 112,3 auf dem Pannenstreifen an. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs dürfte ein nachkommender 32-jähriger in Graz wohnhafter Bosnier mit seinem Lkw den Kleintransporter übersehen haben und touchierte diesen. In der Folge wurde der Kleintransporter etwa 50 Meter mitgeschleift. Der 54-jährige Fahrzeuglenker wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber C 17 ins UKH Graz eingeliefert. Der 32-Jährige blieb unverletzt.