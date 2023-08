Arbeiten laufen auf Hochtouren Tödlicher Felssturz: Zufahrts­straße soll Leichen­bergung möglich machen Kärnten/Steyr - Ein Felssturz bei Sicherungsarbeiten in Steyr kostete zwei Arbeitern aus Kärnten das Leben. Weil die Gefahrensituation für Einsatzkräfte noch zu hoch war, konnten die Leichen bisher nicht geborgen werden. Nun wird eine eigene Straße gebaut, um die Bergung durchführen zu können. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © Magistrat Steyr Artikel zum Thema Tragödie: Zwei Kärntner bei Felssturz in Steyr getötetNach tödlichem Felssturz: Schock und tiefe Betroffen­heit im Gegendtal

Eine unfassbare Tragödie trug sich am vergangenen Mittwoch in Steyr zu. Bei Hangsicherungsarbeiten kam es zu einem tödlichen Felssturz, der zwei Kärntnern das Leben kostete. Mehr dazu hier. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Arbeiter einer Firma aus der Marktgemeinde Weißenstein. Die Trauer in der Gemeinde und den umliegenden Ortschaften ist natürlich unfassbar groß.

Aufräumarbeiten laufen

Am Unfallsort in Steyr stehen die Einsatzkräfte seit Tagen im Dauereinsatz. Die beiden Leichen konnten bisher noch nicht geborgen werden. Die Gefahrensituation sei dafür noch zu hoch gewesen. Mittlerweile sind die Aufräumarbeiten aber im Gange. Nach dem katastrophalen Felssturz werden nun die beiden Steinblöcke unterhalb des Christkindlweges weggebaggert. Eine Firma aus dem Raum Steyr ist bereits seit gestern im Auftrag der Bundes-Dienststelle für Wildbach- und Lawinenverbauung mit mehreren Baggern und einem Autokran im Einsatz”, teilt die Stadt Steyr mit. Der westlich gelegene Felsblock wurde bereits abgetragen, am östlichen Block wird gerade gearbeitet.

Eigene Straße für Leichenbergung gebaut

Auch für die Bergung der Leichen werden Vorbereitungen getroffen. “Im unteren Bereich der Unglücksstelle wird eine Zufahrtsstraße gebaut, damit die Leichen der beiden verunglückten Arbeiter geborgen werden können”, informiert die Stadt weiter. Wie lange dies dauern wird, ist noch unklar. „Die Sicherheit der Menschen hat in jedem Fall absoluten Vorrang“, sagt dazu der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl.