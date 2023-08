Prozess Brutale Messerattacke: 19-Jähriger zu Haft­strafe verurteilt Klagenfurt - Im Juli 2022 ereignete sich in Klagenfurt eine brutale Messerattacke in Klagenfurt. Heute Vormittag musste sich der mutmaßliche Täter wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) VOR GERICHT SYMBOLFOTO © 5min

Die grausame Tat trug sich am frühen Nachmittag des 7. Juni 2022 zu. Ein damals 52-jähriger irakischer Staatsbürger soll vor seinem Wohnhaus in Klagenfurt von einem 19-Jährigen mit gezielten Messerstichen in den Rücken verletzt worden sein. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Mehr dazu hier.

Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Am heutigen Montag musste sich der 19-Jährige wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. “Hintergrund sollen unter anderem kritische Berichte des Opfers über den Islam auf einem Tiktok-Kanal gewesen sein, durch den sich der Angeklagte durch die kritischen Äußerungen provoziert und in seinen religiösen Gefühlen verletzt haben soll”, heißt es in der Anklageschrift.

Urteil

Dem Angeklagten tue die Tat “unheimlich Leid”. Vor Gericht habe er sich laut Medienberichten mehrmals entschuldigt. Letztendlich wurde die Tat als “absichtlich schwere Körperverletzung” gewertet und der 19-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidigung meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Auch die Staatsanwaltschaft meldete Berufung an.