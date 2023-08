Knalleffekt Reifnitz: GTI Treffen wird nicht mehr durchgeführt Maria Wörth - Aufgrund der Pandemie wurde das offizielle GTI Treffen in der Gemeinde Maria Wörth bereits dreimal abgesagt. Fans hofften auf ein Comeback im Mai 2023. Doch die Gemeinde lässt nun mit schlechten Neuigkeiten für Tuning-Fans aufhorchen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (350 Wörter) Debatte © 5min.at

Die Gemeinde Maria Wörth war viele Jahre lang Austragungsort des GTI-Treffens. Bereits dreimal fiel die beliebte Veranstaltung aufgrund der Pandemie ins Wasser. Nun der Schock für Tuning-Fans: Die Gemeinde verkündete am heutigen Montag die Entscheidung, in den nächsten Jahren keine konventionellen Automobil-Großevents mehr zu veranstalten. Das bedeutet auch das Aus für das offizielle GTI Treffen.

Aus für GTI Treffen

Doch was ist der Grund für diese drastische Entscheidung? “Die Auswirkungen des Klimawandels, die Verantwortung der politischen Entscheider für den Erhalt der Öko-Systeme und die Notwendigkeit, das Handeln auf allen Ebenen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten machen es erforderlich, die Zukunftsgestaltung unter neue Prämisse zu stellen”, teilt die Gemeinde in einer aktuellen Aussendung mit. Zusätzlich hätten zahlreiche Begleiterscheinungen des Automobilevents zu zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz des jährlichen Treffens geführt.

Reifnitz 2030: Nachhaltig leben am See

Die Gemeinde Maria Wörth habe außerdem in den letzten Jahren intensive Konzept- und Planungsarbeiten für die Gestaltung der Zukunft des Ortsteils Reifnitz durchgeführt und einen Transformationsprozess eingeleitet. In den nächsten Jahren sollen im Zuge der Umsetzung des Ortsentwicklungsprogrammes “Reifnitz 2030 I Nachhaltig leben am See” einige der bisher für Großevents genutzten Areale einer neuen Bestimmung zugeführt und neue Einrichtungen geschaffen werden. „Im Sinne von Localhood arbeiten wir daran, attraktive und nachhaltige Lebensräume zu schaffen, die allen Menschen zugutekommen, die sich in der Gemeinde aufhalten – unabhängig davon, ob sie ein paar Tage dort verbringen oder ein ganzes Leben”, so Bürgermeister Markus Perdacher.

Mögliche Alternativen?

Perdacher zeigt sich nach dem Rückzug der Gemeinde aus dem GTI-Treffen für künftige Entwicklungen offen: “Gerne prüfen wir auch in Zukunft Vorschläge und Ideen für Veranstaltungen in unserer Gemeinde, werden aber abwägen, inwieweit sie mit unseren Vorstellungen von sozialer und ökologischer Verträglichkeit übereinstimmen und hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. In diesem Sinne sind und bleiben wir weiterhin mit der Mobilitätsindustrie im Gespräch, die genauso wie wir als Gemeinde dem tiefgreifenden Wandel in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit tragen muss.”