Initiative Neues Haus für Grazer-Pfadfinder: Junge Mitglieder sollen nicht "verloren" gehen Graz - Die Pfadfindergruppe Graz 10 nutzt seit 1993 das Areal der ASFINAG neben und über der Autobahn-Unterflurtrasse in Straßgang. Im Winter mussten die Pfadfinder ins JUZ Don Bosco ausweichen. Grund dafür war ein fehlendes Heim.

Das JUZ Don Bosco ist fünf Kilometer vom ursprünglichen Ort entfernt. Junge Pfadfinder gingen somit “verloren”, da diese nicht alleine zum neuen Standort kommen können. Zudem wurden in Straßgang in den letzten Jahren viele neue Wohnungen errichtet. Deshalb wird auch der Bereich der Pfadfinderwiese, welcher in der warmen Sommerjahreszeit genutzt wird, immer kleiner.

Förderung von 700.000 Euro

Um den Bestand der Gruppe nicht zu gefährden, wird hier nun ein 230 Quadratmeter großes Aufenthaltshaus in Holzbauweise errichtet, wo man sich dann wöchentlich zu Heimstunden treffen kann. Die Stadt Graz fördert das Vorhaben mit 700.000 Euro.