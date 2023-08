Firmengründung "Aus- und Weiterbildung Fritz": Die neue Firma in Aigen Aigen im Ennstal - Nach 20 Jahren als Fahrschullehrer hat Michael Fritz aus Aigen im Ennstal seine eigene Firma gegründet. Das Hauptaugenmerk legt Fritz in die monatlichen C95/D95 Kurse, die er in seinen Ausbildungsstätten in Aigen und Liezen anbietet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) © AWF-Michael Fritz

Von Staplerkursen über Gefahrgutlenker-Ausbildungen bis zu Unterweisungen und Schulungen der Mitarbeiter in punkto Ladungssicherung, bietet er als zertifizierter Ladungssicherungsfachmann eine Vielzahl an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zusätzlich steht er seinen Kunden als externer Gefahrgutbeauftragter für ADR und RID zur Verfügung. Seit 2021 arbeitet er beim Tunnelsicherheitsprojekt der Montanuniversität Leoben im „Zentrum am Berg“ in Eisenerz in der Planung für Tunnelsicherheitstrainings mit und ab Herbst dieses Jahres ist er als Trainer beim WIFI Steiermark tätig.

Aus- und Weiterbildung

„Um die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten, war mir die eigene Aus- und Weiterbildung schon immer sehr wichtig“, betont Fritz, der in den letzten Jahren selbst über 25 Kurse und Weiterbildungen absolviert hat um immer am aktuellen Stand zu sein und um dieses Wissen seinen Kunden weitergeben zu können.