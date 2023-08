Virales TikTok-Video "Es ist zwei Uhr nachts": Drei Jungs im Grazer Haupt­bahnhof eingesperrt Graz Hauptbahnhof - Auf einem viralen TikTok zeigen drei Burschen wie sie im Grazer Hauptbahnhof eingeschlossen worden sind. Im Video hört man die Jugs sagen "Wir kommen nicht raus, wir sind eigesperrt". von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) © 5min.at

Auf einem einminütigen TikTok-Video sieht und hört man drei Jungs wie sie im Grazer Hauptbahnhof eingesperrt wurden. Ob die drei Burschen in Wirklichkeit “eingesperrt” wurden oder ob es sich um einen Aufmerksamkeits-Ruf für Reichweite handelte ist bis jetzt noch nicht klar.

Die Türen öffneten sich nicht

Am Video ist zu sehen wie die drei Jungs versuchen durch die Haupteingangstüren vom Bahnhof zu gehen, die sich jedoch am Video nicht automatisch öffneten wie sie es sonst tun. Man hört die drei Burschen auch reden. “Da kann man nicht raus, da müsste man klettern”, heißt es von einen der Burschen. Was jedoch sicher ist: Es handelte sich nicht um einen Notfall. Das TikTok-Video ist hier unten für euch angefügt!