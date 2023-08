Menschenrettung

Feuerwehr im Einsatz: Eine Person bei einem Forstunfall verletzt

Stiwoll - Am 13. Februar 2022 fand in Stiwoll eine Menschen-Rettung nach einem Forstunfall statt. 10 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Stiwoll waren am Einsatz beteiligt.

von Nadia Alina Gressl