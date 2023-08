Sport Über 200 Volksschüler waren bei dem Grazer Minihandballcup zu Gast Sportpark Graz - Voller Erfolg beim 8. Minihandballcup für Grazer Volksschulen powered bei Kariy Printi. Über 200 Kinder waren heute beim Turnier der HSG Holding Graz zu Gast im Raiffeisen Sportpark Graz. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © HSG Holding Graz

Nach Eröffnungsworten von Stadtrat Kurt Hohensinner ging es direkt in die Spiele, in denen die Volksschülerinnen aufeinander trafen. Den Titel holte sich die Volksschule Straßgang, die sich im Finale gegen die VS Gabelsberger durchsetzte. Platz drei ging an die VS Algersdorf. Kurz vor dem Finale besuchte uns dann auch Nationalteamtrainer Ales Pajovic im Raiffeisen Sportpark Graz, der den Kids ein wenig über die Schultern schaute.

Preis-Verleihung

Die Preise wurden von Sportamtsleiter Thomas Rajakovic, Wolfgang Winkler von der Firma Karli Printi, Handballkoordinator Didi Peissl und Nationalteamtrainer Ales Pajovic übergeben.