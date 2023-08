Nach Spekulationen Klare Absage für Park­gebühren beim Strandbad-Parkplatz Klagenfurt - Derzeit wird über eine mögliche Einführung von Parkplatzgebühren für den Strandbad-Parkplatz diskutiert, 5 Minuten berichtete. Der für Gebühren zuständige Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig erteilt diesen Spekulationen nun eine klare Absage. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) © 5min Artikel zum Thema Parkgebühr beim Strand­bad: "Solange ich Bürger­meister bin, wird es das nicht geben"

Spekulationen über eine mögliche Einführung einer Parkgebühr für den Parkplatz beim Klagenfurter Strandbad häuften sich. Der Finanzreferent, der die Einführung einer solchen Gebühr zur Beschlussfassung in die zuständigen Gremien einbringen müsste, stellt dazu wie folgt klar: „Die derzeitigen Diskussionen um eine mögliche Einführung einer Parkgebühr für den Strandbad-Parkplatz entbehren jeder Grundlage. Es gibt dazu keinerlei Überlegungen meinerseits und ich plane derzeit auch nicht, eine solche Gebühr zur Beschlussfassung vorzubereiten“, so der zuständige Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig.

Strategiepapier soll weitere Maßnahmen setzen

Was es gibt sei ein Grundsatzbeschluss, die Parkraumbewirtschaftung in Klagenfurt generell neu zu denken. Dieser Beschluss wurde von Liesnig gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider und Stadtrat Max Habenicht in den Stadtsenat am 8. November 2022 eingebracht und mit den Stimmen der Arbeitsgemeinschaft beschlossen. Zur neuen Parkraumbewirtschaftung gibt es auch bereits ein Strategiepapier, welches vom Beratungsunternehmen Triagonale GmbH erstellt wurde. Ziel bei der Neugestaltung der Parkraumbewirtschaftung ist es, bestehende Parkflächen besser auszulasten und auch neue gebührenpflichtige Parkflächen zu errichten. Nicht zuletzt soll damit auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel im Rahmen des Mobilitätskonzeptes attraktiver werden. Das Strategiepapier befindet sich aktuell in der vertiefenden Umsetzungsanalyse, um weitere Maßnahmen zu setzen. Die Umsetzung soll verteilt auf mehrere Jahre erfolgen. Eine Gebühreneinhebung in der Ostbucht ist in diesem Strategiepapier jedoch laut Liesnig ebenfalls kein Thema.