Wetterprognose Strahlender Sonnen­schein: So wird das Wetter am Dienstag Kärnten - "Am Dienstag geht es mit strahlendem Sonnenschein und tagsüber mildem Wetter weiter", sagen die Experten der GeoSphere Austria. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © 5min.at

“Vereinzelte morgendliche Nebel- und flache Hochnebelfelder, wie etwa in Teilen des östlichen Klagenfurter Beckens, lösen sich am Vormittag bald auf. Höchstwerte meist 6 bis 10 Grad, in erhöhten sonnigen Hanglagen wird es sogar noch milder”, so die GeoSphere Austria.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.