Party für Groß und Klein

Lei Lei: Im Shopping Nord wird wieder Fasching gefeiert

Shopping Nord - Auch in diesem Jahr wird im Shopping Nord der Faschingsdienstag standesgemäß „bunt“ zelebriert. „Wir möchten den Familien und Kindern zu Fasching wieder ein Lächeln in die Gesichter zaubern und haben einiges vorbereitet“, so Centerleiterin Heike Heinisser. „Am Dienstag, 21. Februar geht ́s ab 13 Uhr los".

