Musikveranstaltung

Italo Pop: „La Notte Italiana“ kommt nach Graz

Graz - Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren gastiert INSIEME mit „La Notte Italiana – Italo Pop Non Stop“ am 31. Mai 2023 heuer auch in den Kasematten Graz. Italienische Musik, die Vorfreude auf laue Sommernächte, Tage am Strand.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (159 Wörter)