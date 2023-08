Das "Aus" der GTI-Treffen GTI-Gründer: "Die Fans werden trotzdem kommen..." Maria Wörth - Sehr betroffen ist Erwin Neuwirth, der Erfinder des legendären GTI-Treffens, das nun nach dem Willen der Gemeinde Maria Wörth nie mehr stattfinden soll. von Manfred Wrussnig 3 Minuten Lesezeit (386 Wörter) © Montage: 5min.at & Neuwirth Artikel zum Thema Reifnitz: GTI Treffen wird nicht mehr durchgeführt

„So zwingt man die Leute in die Illegalität, natürlich werden die Fans auch heuer kommen, aber leider von Jahr zu Jahr mehr radikalisiert“, glaubt er. „Aber die Harleys, mit denen auch kriminellen Banden unterwegs sind, werden weiter hofiert“, so Neuwirth. „Ich wäre aber bereit, für eine Beruhigung zu sorgen“, lässt er aufhorchen.

“GTI-Fans wurden finanziell abgezockt”

„Über Jahre wurden die GTI-Fans finanziell abgezockt, die Preise der Quartiere in der Zeit als sie da waren oft um 50 Prozent erhöht. Das Land hat jede Menge Steuern kassiert und jetzt mit leichter Hand die Fans, die schon in dritter Generation kamen, einfach wegschubst, es ist unglaublich“, schimpft Neuwirth. Er weiß auch, welche Fehler begangen wurden. „Die Gemeinde hat die Hauptschuld an der Radikalisierung, denn es gab nie ein Begräbnis. Man hat die Fans nie Abschied nehmen, nie ein Ehrenzeichen setzen lassen, nie gesagt wir nehmen nun Abschied vom GTI Treffen. Höflichkeit und Anstand hätten die Fans verdient. So zwang man sie in die Illegalität und zwang ihnen Regeln auf. Die Polizei ging immer härter vor, logisch, dass es dann Gegendruck gab und noch mehr Radikale anreisten“.

“Alles bla bla”

Jetzt sagen sie, wenn einer eine gute Idee hat, soll er sich melden. „Alles blah blah, ich hätte gute Ideen, habe Briefe ans Land geschrieben mit Hotelbetreibern am Faaker See Ideen entwickelt, da kam Null raus. Dabei haben es alle verdient. Ich habe ihnen für die Vorsaison Millionen Euro in die Kassen gebracht. Ich habe bis heute kein Dankeschön bekommen. Den Unbeteiligten hat man dafür Orden umgehängt – so sah es aus“, bedauert Neuwirth.

“Sie werden immer wieder kommen”

Dennoch: “Sie werden wieder kommen, zwar immer weniger aber dafür radikalisierter. Neuwirth: „Ich würde gerne für Beruhigung sorgen, weil ich weiß, wo die Emotionen liegen, auf mein Wort wird auch noch gehört, die Fans machen das gerne wenn ich was vorschlage“.

“Man darf sich nicht wundern”

Und: “Urlaub bei Freunden heißt es immer wieder, das ist längst obsolet, die GTI Fans wurden oft ausgenommen wie Weihnachtsgänse. Da muss es niemanden mehr über die negativen Entwicklungen wundern. Aber wenn man mich kontaktieren würde, lasse ich mir was einfallen. Nachlaufen werde ich aber niemanden.“