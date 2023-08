Neues Geschäft "Wunderblume" eröffnete im Stadtzentrum von Ferlach Ferlach - Mit 1. Februar zog im Stadtzentrum von Ferlach der Frühling ein. Zumindest gilt das für das neue Blumengeschäft „Wunderblume“, das die Ferlacherin Sabine Wunder an diesem Tag eröffnete. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) © Stadtgemeinde Ferlach

In den alten Räumlichkeiten des ehemaligen Blumengeschäfts Just wird Wunder ihre Kunden mit Freundlichkeit, fachlicher Beratung und kreativen Ideen begeistern. 2016 absolvierte die gelernte Floristin ihre Meisterprüfung. Damals war die Idee ihres eigenen Geschäftes noch in weiter Ferne. Auf selbständiger Basis fertigte sie Gestecke, die sie auf Wochenmärkten zum Verkauf anbot.

Ferlacher Wochenmarkt

Die 44jährige ist in Ferlach schon bekannt, immer freitags war sie mit Sonnentor- und Terrarmater-Produkten am Ferlacher Wochenmarkt vertreten. Neben Blumen findet sich im Sortiment der Wunderblume Produkte von Sonnentor, Terrarmater und Zotter. Handarbeitsbegeisterte werden sich freuen, zukünftig wird Sabine Wunder auch Wolle und Garn im Geschäft anbieten.