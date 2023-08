Leistungsbilanz Beeindruckende Leistung der Feuerwehr: 526 gelöschte Brände St. Veit - Im Kunsthotel Fuchspalast St. Veit versammelten sich am Samstag, dem 11. Februar 2023 unzählige Florianis, um den Bezirksfeuerwehrtag abzuhalten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) © BFK08

Als Vertreter der St. Veiter Bürgermeister dankte bei der Begrüßung Klaus Köchl “für die nicht selbstverständliche Leistung aller Kameradinnen.” Landesfeuerwehrkommandant Robin bestätigte, wie herausfordernd das letzte Jahr war. Großschadenslagen durch Wetterextreme fordern die Feuerwehren zusätzlich. Die Katastrophenhilfszüge, eine gute Ausbildung und Ausrüstung sind die Antwort darauf, dass die Hilfe funktioniert. Er ist überzeugt: “Zivilcourage wird in der Feuerwehr von jedem Mitglied gelebt.”

Wichtigkeit der Feuerwehren

Eine detailreiche Vorstellung des Abschnittes Krappfeld/Metnitztal durch Abschnittskommandanten Johann Delsnig stand am Beginn. Als aktiver Feuerwehrmann legte Landesrat Martin Gruber die Wichtigkeit der Feuerwehren dar. “Neben der Hilfe vor Ort ist es die gesellschaftliche Bedeutung” die er hervorstrich.

Beeindruckende Leistung

Monai berichtete die beeindruckende Leistung 2022 der 47 Feuerwehren des Bezirkes. 69 Menschen und 16 Tiere wurden gerettet. 526 Brände wurden gelöscht, 2016-mal wurde technisch geholfen. Für die Bevölkerung im Bezirk St. Veit an der Glan haben die 2.744 Florianijünger so freiwillig rund 160.000 Stunden für Schutz, Sicherheit und Hilfe geleistet. “Die Zukunft gesichert ist”, belegte Bezirksjugendbeauftragter Michael Pirker. 194 junge Burschen und 62 Mädchen engagieren sich in 27 Jugendgruppen.