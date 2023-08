Casting "Herr der Fliegen": Junges Theater Klagenfurt sucht nach "Männern" Klagenfurt - Das Junge Theater Klagenfurt sucht für ihre neue Theaterproduktion „Herr der Fliegen“ nach dem Roman von William Golding sind wir, junge spielwütigen Männern zwischen 15 und 30 Jahren. Ein Casting wird am 2. März in der theaterHALLE11 stattfinden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) © Febe Scheldeman

Die Proben starten Anfang April in der theaterHALLE11 in Klagenfurt, wo das Stück ab Ende Mai aufgeführt wird. Der Aufruf richtet sich an junge Männer, die Lust haben, bei einer professionellen Theaterproduktion neben ausgebildeten Schauspielern auf der Bühne zu stehen. Spielerfahrung wird nicht vorausgesetzt.

Casting am 2. März

Ein Casting findet am 2. März statt. Wer interessiert ist, kann sich per Mail unter [email protected] mit den Angaben zu Alter und Telefonnummer sowie einem Porträtfoto bewerben. Die Teilnahme am Casting erfolgt nach schriftlicher Einladung. I