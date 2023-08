Der Legende nach soll der heilige Valentin Blumen an Verliebte verschenkt haben. In Österreich wird der Valentinstag seit dem Zweiten Weltkrieg gefeiert. Britische Besatzungs-Soldaten brachten den Brauch in unser Land, wo er seither mit ersten Frühlingsgrüßen zugleich den Auftakt für die heimische Blumen-Saison bedeutet.