Vor ligaweitem Transferschluss KAC holt öster­reichischen National­spieler ins Team Klagenfurt - Der EC-KAC gab am Montag, dem 13. Februar 2023, die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers Simeon Schwinger bekannt. Der 25-jährige Flügelstürmer wechselt vom EHC Olten aus der Schweiz nach Klagenfurt.

Der EC-KAC erweitert vor dem ligaweiten Transferschluss am Mittwoch seinen Kader um den österreichischen Nationalspieler Simeon Schwinger, der zuletzt für den EHC Olten aus der Schweiz auflief. Der österreichische Nationalspieler wird bei den Rotjacken in den kommenden Tagen in das Mannschaftstraining einsteigen und zukünftig die Rückennummer 16 tragen. Die vertragliche Vereinbarung mit dem Vorarlberger erstreckt sich vorerst über den Rest der Saison 2022/23, beinhaltet aber auch bereits eine festgeschriebene Option zur Verlängerung für die kommende Spielzeit.

Österreichischer Nationalspieler

Schwinger ging aus der Nachwuchsabteilung der Dornbirn Bulldogs hervor, für die er im September 2017 auch sein Debüt in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga gab. Insgesamt lief der Flügelstürmer bis 2022 in 163 Partien in der höchsten Spielklasse Österreichs für seinen Stammverein auf, dabei verbuchte er 18 Tore und 32 Vorlagen. Die Endphase der vergangenen Spielzeit verbrachte der Vorarlberger, der im April 2021 in der A-Nationalmannschaft debütierte, bei den Vienna Capitals. Höhepunkt in Schwingers bisheriger Laufbahn war die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Finnland. Im rot-weiß-roten Trikot bestritt der heute 25-Jährige am letzten Freitag gegen Norwegen sein insgesamt 25. Länderspiel. Dem EC-KAC schließt sich der Stürmer vom EHC Olten kommend an.

Personalsituation beim KAC angespannt

“Die seit Monaten aufgrund der vielen Verletzten sehr angespannte personelle Lage dürfte sich demnächst zwar etwas entspannen, wir werden aber noch nicht auf den vollen Kader zurückgreifen zu können. Daher haben wir uns dazu entschieden, uns vor dem Transferschluss noch einmal zu verstärken”, erklärt General Manager Oliver Pilloni.