Überblick Noch fünf Öffnungs­tage: Steirische Impf­straßen biegen in die Ziel­gerade Steiermark - Aufgrund der geringen Nachfrage hat das Land beschlossen, den Betrieb der öffentlichen Impfstraßen mit 3. März auslaufen zu lassen - wir haben berichtet. Fünf Tage lang sind sie noch geöffnet, einschließlich heute. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Oskar Höher Artikel zum Thema Impf­straßen in der Steier­mark schließen mit März

Bis zum 3. März sind die steirischen Impfstraßen noch jeweils an Dienstagen und Freitagen geöffnet. Ausgenommen ist der Faschingsdienstag, am 21. Februar. “Somit stehen die 13 Impfstraßen des Landes der Bevölkerung noch an fünf Tagen für die kostenlose Corona-Schutzimpfung zur Verfügung”, heißt es seitens des Landes.

Öffnungszeiten der Impfstraßen: Dienstag, 14.02.2023: 8 Uhr - 18 Uhr

Freitag, 17.02.2023: 10 Uhr - 20 Uhr

Freitag, 24.02.2023: 10 Uhr - 20 Uhr

Dienstag, 28.02.2023: 8 Uhr - 18 Uhr

Freitag, 03.03.2023: 10 Uhr - 20 Uhr

Hier könnt ihr euch dann noch impfen lassen

Nach wie vor wird die kostenlose Corona-Schutzimpfung bei den niedergelassenen Ärzten erhältlich sein. Alle Details zu Impfschema, Fristen, Impfstoffen, Impfstellen sowie weitere nützliche Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung findet ihr online.