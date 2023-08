Bewusstsein für Tabu-Thema stärken Tampons statt Blumen: Grüne ver­teilen Gratis-Menstruations­produkte zum Valentinstag Villach - Die Grüne Jugend nimmt den heutigen Valentinstag zum Anlass und verteilt in den öffentlichen Toiletten der Stadt Villach gratis Menstruationsprodukte. Mit der Aktion wollen sie einen symbolischen Akt gegen das Tabu-Thema setzen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Die Grünen Kärnten

Nicht erst der kuriose Übersetzungsfehler beim Interview mit Mikaela Shiffrin zeige, mit welcher Scham das Thema Menstruation behaftet sei. “Deshalb ist es wichtig, dass die hygienische Versorgung mit gratis Menstruationsprodukten in Villach zur gelebten Praxis wird. Bluten darf kein Luxus sein”, so Benjamin Rammel, Landesgeschäftsführer der Grünen Jugend Kärnten/Koroška. Er weiß: Für jedes fünfte Mädchen in Österreich kann die Monatsblutung ein finanzielles Problem werden. “Wir wollen mit dieser Aktion einen symbolischen Akt gegen das Tabu-Thema Menstruation setzen”, erklärt Olga Voglauer, Spitzenkandidatin der Grünen Kärnten, abschließend.