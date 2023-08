Nach verheerender Katastrophe Großzügige Spende: Villach unter­stützt Erdbeben-Opfer in Türkei und Syrien Villach - Die verheerenden Bilder aus der Erdbebenregion Türkei/Syrien zeigen unsagbares Leid. Mehr als 30.000 Todesopfer sind zu beklagen, Millionen Menschen sind seit dem Beben mit der Stärke 7,4 nach Richter obdachlos. Nun spendete auch die Stadt Villach rund 10.000 Euro für die Erbeben-Opfer. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Bundesheer

Auch die Stadt Villach will ihren Anteil leisten. Die Mitglieder der Stadtregierung haben eine Spende in der Höhe von 10.000 Euro freigegeben. Das Geld wird auf das Konto des Roten Kreuzes überwiesen. „Wir alle sind von der Wucht der Tragödie übermannt, das Unglück der Betroffenen kennt keine Grenzen“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) im Namen des gesamten Stadtsenats. Er verweist auf die türkischen und syrischen Mitbewohner in Villach, von denen einige auch persönliche Kontakte in das Katastrophengebiet haben. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Hinterbliebenen“, so Albel abschließend.