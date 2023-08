Prozessbeginn

Gast nieder­gestochen: Kärntner Wirt steht heute vor Gericht

Klagenfurt - Wegen versuchten Mordes steht am heutigen 14. Februar 2023 jener Kärntner Wirt vor dem Landesgericht in Klagenfurt, der im August 2022 einem Gast mit einem Messer in den Bauch gestochen hat.