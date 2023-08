Akzente gegen Lichtsmog Stadt, Atrio, Neukauf & Co.: Villach setzt jetzt auf nächtliche Licht-Abschaltungen Villach - Lichtverschmutzung zählt zu unterschätzten Umweltproblemen, die Natur und Mensch schaden. Villach setzt deshalb jetzt auf nächtliche Abschaltung nicht unbedingt nötiger Lichtquellen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) Stadtrat Christian Pober, Andreas Wedenig (Neukauf), Robert-Peter Egger (Media Markt), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Richard Oswald (Atrio) und Manuel Hörnler (XXXLutz). © Stadt Villach / Karin Wernig

Menschen leiden unter anderem an Schlafstörungen, weil die natürliche Dunkelheit fehlt. Tiere und Insekten werden irritiert, ein Fortschreiten des ohnehin dramatischen Artensterbens ist die Folge. Darum haben Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Stadtrat Christian Pober (ÖVP) nun beschlossen, gegen Lichtverschmutzung aktiv zu werden. Beide gewannen für ihre Aktion gegen Lichtverschmutzung auch bedeutende Villacher Unternehmen.

Atrio und Neukauf mit dabei

„Mit den Einkaufszentren Atrio und Neukauf haben wir sofort gute Partner gefunden“, sagt Stadtrat Pober. „Die Chefs beider Betriebe haben spontan zugesagt, mitzumachen.“ Sowohl Neukauf als auch Atrio schalten die Leuchtreklamen und übrige Lichtquellen abends aus und erst kurz vor Geschäftsbeginn am nächsten Morgen ein. Atrio-Geschäftsführer Richard Oswald: „Wir sind ein Unternehmen, das von Beginn an in vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit setzt und dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Wir unterstützen die Aktion der Stadt Villach aus tiefer Überzeugung. Die Hauptbeleuchtungen schalten wir um 20.30 Uhr aus, die Werbestelen an der Bundesstraße um 21 Uhr.“ Neukauf-Manager Andreas Wedenig ist mit seinen Mietern ebenfalls dabei.

Villach will weitere Unternehmen ins Boot holen

Katholnig und Pober haben noch etliche andere Betriebe für die Anti-Lichtverschmutzungskampagne ins Boot geholt und laden weitere Unternehmer ein, sich ebenfalls zu beteiligen: „Jede Lichtquelle, auf die man verzichten kann, ist ein wichtiger Beitrag.“ An der Aktion beteiligen wollen sich unter anderem auch die Möbelhäuser Leiner, XXXLutz und Mömax sowie Media Markt.