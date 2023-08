34.000 Euro investiert Für Jung und Alt: Neuer Generationen­raum in Finkenstein Finkenstein - Die Betreuungseinrichtung „Betreutes Wohnen“ in Finkenstein verfügt über einen großen Aufenthaltsraum zum Knüpfen sozialer Kontakte. Der Raum wurde nun dahingehend adaptiert, sodass er sowohl von Hausbewohnern als auch von Vereinen, Schulen und Kindergärten genutzt werden kann. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) Am Foto: Landesrat Martin Gruber hat Bürgermeister Christian Poglitsch © Büro Landesrat Martin Gruber

“Damit wird ein generationenübergreifender Kommunikationsraum geschaffen, um so die ältere Generation stärker in die Gemeinschaft einzubinden”, erklärt Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) die Förderzusage für das LEADER-Projekt überreicht hat. “Damit werden der Zusammenhalt und die Verbundenheit innerhalb der Gemeinde nachhaltig gestärkt”, so der Orts- und Regionalentwicklungsreferent. Die Kosten für den neuen Generationenraum belaufen sich auf knapp 34.000 Euro, die LEADER-Förderung beträgt ca. 25.000 Euro.