Sirenenalarm Auffahr­unfall auf der A2 rief Feuer­wehren auf den Plan A2 Südautobahn - Die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg, Wolfsberg und Bad St. Leonhard wurden am Dienstagvormittag zu einem Auffahrunfall auf die A2 Südautobahn alarmiert.

Aus bisher unbekannter Ursache ist es am Dienstagvormittag, dem 14. Februar 2023, zu einem Auffahrunfall auf der A2 Südautobahn gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg, Wolfsberg und Bad St. Leonhard rückten zum Einsatz aus. “An der Unfallstelle wurde eine verletzte Person bereits notärztlich versorgt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht”, erklären die Florianis. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder einrücken.

#Update – Lenkerin hatte Panne

Wie die Polizei nun bekannt gab, kam eine 53-jährige Autofahrerin aus Klagenfurt aufgrund von technischen Problemen kurz vor der Raststation Pack am ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Ein nachkommender 38-jähriger Lenker aus der Slowakei übersah den stehenden Wagen und fuhr diesem in der Folge ungebremst hinten auf. Die Klagenfurterin wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden. “Der zweite Unfalllenker blieb unverletzt”, so die Beamten. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.