"Für Frauen ein Schlag ins Gesicht" Heftige Kritik: Arbeits­minister will geringere Sozial­leistungen bei Teilzeit Kärnten - Für heftige Kritik sorgt am Dienstag eine Aussage des österreichischen Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP) in einem Kurier-Interview. Demzufolge meinte Kocher, dass Teilzeit-Arbeitende auch weniger Sozialleistungen erhalten sollen. Für ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov eine nicht nachvollziehbare Forderung. Auch AK-Präsident Günther Goach hält dagegen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (352 Wörter) Arbeitsminister Martin Kocher © BKA / Florian Schrötter

“Rund 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Für sie ist das ein Schlag ins Gesicht”, stellt AK-Präsident Günther Goach am Dienstag klar, nachdem sich Arbeitsminister Martin Kocher in einem Interview dafür ausgesprochen hatte, Menschen Sozialleistungen zu streichen, welche nicht Vollzeit arbeiten. „Wir haben übermorgen, am 16. Februar, den Equal-Pay-Day. Heißt, bis zu diesem Tag arbeiten Frauen in Österreich gratis. Und jetzt sollen sie auch noch weniger Sozialleistungen erhalten, weil sie nicht Vollzeit arbeiten?“, kritisiert Goach den Vorschlag Kochers.

AK-Präsident Günther Goach © AK_Jost & Bayer

Frauen leisten unbezahlte Care-Arbeit

“Mehr als die Hälfte der Frauen in Österreich arbeitet in Teilzeit – oftmals unfreiwillig”, betont auch ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov. Sie weiß: “Besonders im ländlichen Bereich fehlen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um Vollzeitarbeit zu ermöglichen.” Zudem würden Frauen die Hauptlast der unbezahlten Arbeit tragen, wie Pflege von Angehörigen, Hausarbeit und Betreuung der Kinder: „Um Frauen Vollzeitarbeit bis zur Pension zu ermöglichen, müssen sowohl gesunde Arbeitsplätze, bessere Arbeitsbedingungen und ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Geburtstag geschaffen werden“, fordert Igumnov.

ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov © ÖGB Kärnten

Goach: “Teilzeitarbeit von Frauen nicht bestrafen“

Ähnlich sieht dies auch Goach, er fordert Minister Kocher dazu auf, sich stattdessen in der Bundesregierung für ganztägige kostenlose Kinderbildung und -betreuung einzusetzen und Reformen zu schaffen, die Arbeitsbedingungen für Frauen fairer gestalten. “Bestrafen wir nicht in Zeiten der massiven Teuerung Frauen und damit auch ihre Kinder dafür, unbezahlte Betreuungsarbeit für die Gesellschaft zu leisten!”

SPÖ: “Kinderbetreuung gehört gefördert“

Auch Petra Oberrauner, die Frauenvorsitzende der Kärntner SPÖ, reagiert mit scharfer Kritik auf die Forderungen des Arbeitsministers: “Diese unsoziale Politik trifft vor allem Frauen, die es sich aufgrund schlechter Kinderbetreuungsangebote nicht aussuchen können, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.” Sie macht darauf aufmerksam, dass es zwar in Kärnten – aufgrund des Einsatzes des Landeshauptmannes – mittlerweile gratis ganztägige Kinderbildungseinrichtungen gibt. In vielen anderen Bundesländern fehlen aber die Betreuungsmöglichkeiten: “Anstatt den Frauen, die Teilzeit arbeiten müssen, die Sozialleistungen zu kürzen, sollte die Bundesregierung endlich ihre Hausaufgaben machen und den Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder in ganz Österreich umfassend fördern”, so Oberrauner.