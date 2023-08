Vernetzt zum Erfolg

Austausch­forum für Betriebe und Behörden: "Wollen St. Veit noch lebens­werter machen"

St. Veit an der Glan - Das erste "Austauschforum St. Veit an der Glan" brachte am Montag, dem 13. Februar 2023, Betriebe, Behörden und andere Beteiligte an einen Tisch. Ihr gemeinsames Ziel: Den Bezirk wirtschaftlich attraktiver und lebenswerter für Familien zu machen.

