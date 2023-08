Rückschau uns Ausblick "Anlaufstelle gegen Skepsis": GrazWillsWissen-Impf­kampagne zieht Bilanz Graz - Im Frühjahr 2022 beschloss die Bundesregierung, allen Gemeinden Österreichs einen Zweckzuschuss zur Verfügung zu stellen, um lokale Impfkampagnen zu initiieren. Die Stadt Graz erhielt aus diesem Topf insgesamt rund 4 Millionen Euro. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (495 Wörter) Robert Krotzer (Stadtrat für Gesundheit und Pflege, KPÖ) und Christoph Pammer und Dzenana Friedmann (Gesundheitsamt - Gesundheitsdrehscheibe), Elke Kahr (Bürgermeisterin der Stadt Graz, KPÖ), Max Mazelle und Michaela Renhart (Abteilung für Kommunikation) © Stadt Graz / Foto Fischer

Diese Kampagne ist mit dem vorliegenden Bericht, der auch dem Zweck der Transparenz der Entscheidungen dient, abgeschlossen. „Corona hat auch den Grazerinnen und Grazern viel abverlangt. Uns ging es vor allem darum, Sachlichkeit in dieses emotionale Thema zu bringen. Ein offenes Ohr für Anliegen der Menschen zu haben lautete unser Motto“, erklärt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Die Kampagne #GrazWillsWissen startete am 25. August 2022. Unter dem Motto „Wir sind dort, wo die Menschen sind“, war es das vorrangige Ziel, die Bevölkerung mit leicht zugänglichen, individuellen und kompetenten Informationen zur Impfung zu versorgen. „Der Leitgedanke war dabei von Beginn an, die Chance zu nutzen, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, Fragen ernst zu nehmen und aufzuklären statt zu bevormunden“, so Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

“Wollen und können den Bürger:innen nicht vorschreiben, sich impfen zu lassen“

Die dreiphasige Kampagne, basierend auf umfassender quantitativer und qualitativer Marktforschung, setzte bewusst auf niederschwellige Beratungstätigkeit, um verunsicherte oder auch informationssuchende Grazerinnen und Grazer unvoreingenommen bei ihrer Entscheidungsfindung begleiten zu können, ohne dabei jedoch Druck auszuüben. „Medizinische Entscheidungen sind stets höchst persönlich. Wir wollen und können den Bürger:innen nicht vorschreiben, sich impfen zu lassen. Wir wollten stattdessen allen Interessierten bestmöglichen Zugang zu gesicherter medizinischer Information geben. So stand allen eine tatsächlich greifbare Entscheidungsgrundlage für den eigenen Weg zur Verfügung“, fasst Christoph Pammer von der Grazer Gesundheitsdrehscheibe das Kampagnenziel zusammen.

Mobile Lösungen

Eigens ausgebildete Impfberater:innen waren von Beginn an als mobile Teams mit Lastenrädern im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um Interessierte vor Ort zu beraten und ihnen bestmöglichen Zugang zu gesicherter medizinischer Information zu geben. Auch ein Impfberatungsbus sowie eine Impfberatungs-Hotline wurde eingesetzt. Vereine konnten individuelle Beratungstermine mit den mobilen Beratungsteams buchen und erhielten für die Organisation und die Bekanntmachung von Terminen sowie auch die Platzierung von mobilen Werbemitteln eine Aufwandsentschädigung. Mit zahlreichen Medieninstrumenten wurde auf diese Möglichkeiten hingewiesen.

Schwerpunkt auf Grazer Akteure

Die Hintergründe der Kampagne erklärt Maximilian Mazelle, Leiter der Abteilung für Kommunikation: „Alle im Rahmen der Kampagne vergebenen Aufträge und Maßnahmen – insbesondere auch der Umsetzungsauftrag zu den mobilen Impfberater:innen – wurden mit Schwerpunkt auf Grazer Akteure und Unternehmen umgesetzt. So wurden in einem Nebeneffekt auch die Wirtschaft vor Ort und gleichzeitig 118 Grazer Vereine aus dem Bereich Sport, Religion, Soziales, Integration und Kultur gefördert. Bei allen Maßnahmen wurde Wert auf Mehrsprachigkeit und barrierefreie Umsetzung gelegt.“

Fakten im Überblick Informationskampagne zur COVID-19-Impfung aus Bundesmitteln in Höhe von 1.322.000 Euro

Informationskampagne zur COVID-19-Impfung aus Bundesmitteln in Höhe von 1.322.000 Euro Start: 25. August 2022, Laufzeit bis Ende November inkl. umfassender Dokumentation

Informationsangebot der Stadt zur Erleichterung der persönlichen Entscheidungsfindung

Außenwerbung und Inserate, Hörfunk, Social Media, Landingpage, mobile Beratung vor Ort, Sonderwerbeformat

Ziel: Erhöhung der Inanspruchnahme von COVID-19 Schutzimpfungen

Abschließend gilt ein großer Dank allen Mitarbeiter:innen sowie allen beteiligten externen Personen, die mit viel Engagement, Geduld und Herz an der Kampagne gearbeitet haben. Erst durch die vielen gemeinsamen Überlegungen und Kooperationen konnte so der Schritt von einem Projekt hin zu einer mit Leben gefüllten, vielseitigen und ansprechenden Kampagne gelingen. Ein Dankeschön ergeht zudem an alle Vereine, die als Multiplikator:innen fungiert und dadurch beigetragen haben, die Informationen noch breiter nach außen zu tragen.