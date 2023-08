Feuerwehr im Einsatz

Passantin bemerkte Balkon­brand in Spittal

Spittal an der Drau - Eine aufmerksame Passantin wurde am Dienstagmorgen, den 14. Februar 2023, auf einen Balkonbrand in Spittal an der aufmerksam. Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz