Nach tödlichem Fels­sturz: Ver­unglückte Arbeiter aus Kärnten ge­borgen Steyr & Kärnten - Ein Felssturz bei Sicherungsarbeiten in Steyr kostete zwei Arbeitern aus Kärnten das Leben - wir haben berichtet. Nun gelang es den Einsatzkräften endlich zu den beiden Verstorbenen vorzudringen. Sie konnten heute geborgen werden.

Eine unfassbare Tragödie hat sich am vergangenen Mittwoch in Steyr ereignet. Bei Hangsicherungsarbeiten kam es zu einem Felssturz, der zwei Kärntnern das Leben kostete – wir haben berichtet. Eine Woche später konnten die beiden Leichen nun endlich geborgen werden, wie die Stadt Steyr mitteilte. Zuvor sei die Gefahrensituation zu hoch gewesen. “Danke an die Einsatzkräfte für diesen schwierigen Einsatz. Es waren sehr bedrückende Momente”, betonte Bürgermeister Markus Vogl (SP).

Eigener Zufahrtsweg wurde errichtet

Seit Tagen standen die Einsatzkräfte in Steyr im Dauereinsatz. Die beiden Leichen konnten bisher nicht geborgen werden, da die Gefahrensituation einfach zu hoch gewesen sei. Nach dem katastrophalen Felssturz wurde im unteren Bereich der Unglücksstelle eine Zufahrtsstraße gebaut, damit die beiden verunglückten Arbeiter geborgen werden konnten – mehr dazu lest ihr hier.