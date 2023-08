Ermittlungserfolg Polizei zerschlägt Drogen­ring: Fünf Personen fest­genommen Steiermark/Burgenland - Im Südburgenland und der angrenzenden Oststeiermark kam die Polizei kürzlich Drogendealern auf die Spur. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (437 Wörter) © PIXABAY | STEVEPB

Durch Ermittlungen im Raum Burgau, Burgauberg und Stinatz wurde bekannt, dass ein kosovarischer Suchtmittelhändler aus dem Raum Fürstenfeld, Kokain an Abnehmer aus den Bezirken Güssing, Jennersdorf und Fürstenfeld/Hartberg verkauft. Ausgangspunkt waren Hinweise von Suchtmittelverkäufen im Juli 2022 in Burgauberg, Burgau und auf Ravepartys in Stinatz. Aufgrund durchgeführter Hausdurchsuchungen wurden zunächst mehrere Personen im Burgenland wegen der Weitergabe von Suchtmitteln ausgeforscht angezeigt. Dabei stellte sich auch heraus, dass bei den Verkäufen äußerst brutal und mit Waffengewalt gegen Händler und Mitwisser vorgegangen wurde. Diese Delikte wurden ebenfalls angezeigt, die Waffen sichergestellt und Waffenverbote verhängt.

Drogenschmuggel flog auf

Zeitgleich wurden bei der Staatsanwaltschaft Graz gegen den mutmaßlichen kosovarischen Kokainhändler aus Fürstenfeld Maßnahmen für weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Herkunft der Suchtmittel sowie weiterer Suchtmittelhändler beantragt und angeordnet. Im Zuge der intensiv geführten Strukturermittlungen wurde bekannt, dass der 24-jährige Kosovare aus Fürstenfeld in Zusammenarbeit mit seinem Onkel, einem 43-jährigen kosovarischen Staatsbürger aus dem Bezirk Weiz, einem 28-jährigen österreichischen Staatsbürger aus dem Bezirk Südoststeiermark und einem 32-jährigen österreichischen Staatsbürger aus dem Bezirk Jennersdorf gemeinsam geplant haben, Kokain über die Niederlande, Belgien und Deutschland nach Österreich zu schmuggeln, um es dann im Südburgenland und in der Südoststeiermark zu verkaufen. Schließlich wurde ein 30-jähriger Syrer vom Auftraggeber über einen Mittelsmann, einen 23-jährigen österreichischen Staatsbürger, beauftragt, Suchtgift von Brüssel, über Deutschland nach Österreich zu verbringen.

Durch hinzugezogene Polizeikräfte aus der Steiermark und dem Burgenland konnte das Kurierfahrzeug, gelenkt vom 28-jährigen österreichischen Staatsbürger und besetzt mit dem syrischen Drogenkurier bei der Autobahnabfahrt Ilz angehalten werden. Bei der Anhaltung wurde im Fahrzeug eine Tasche mit 1,3 kg Kokain im derzeitigem Straßenverkaufswert von zumindest 260.000 Euro vorgefunden und sichergestellt. Beide Täter wurden festgenommen.

5 Personen festgenommen

Im Zuge der weiteren Befragungen und der Anordnungen der Staatsanwaltschaft Graz wurden auch die beiden Bestimmungstäter, die 24- und 43-jährigen kosovarischen Staatsbürger sowie ein 23-jähriger österreichischen Staatsbürger festgenommen. Über alle fünf genannten Personen wurde die Untersuchungshaft verhängt, sie befinden sich derzeit in der Justizanstalt Graz. Insgesamt wurden von der Tätergruppe nachweislich in den letzten drei Jahren rund 800 Gramm Kokain zum Grammpreis zwischen 80 und 120 Euro an verschiedene Abnehmer verkauft.

Insgesamt wurden im Zusammenhang mit dieser Tätergruppe 22 Suchtmittel-Abnehmer aus den Bezirken Güssing, Jennersdorf, Oberwart, Südoststeiermark und Hartberg/Fürstenfeld ausgeforscht und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Bei zahlreichen Hausdurchsuchungen konnten weitere Beweismittel aus dem Suchtmittelhandel, Bargeld und geringe Mengen an weiteren Suchtmitteln wie Cannabisprodukte und Amphetamine sichergestellt werden.