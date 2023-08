Zweites Rekordjahr in Folge Bevölkerungs-Statistik: Villach verzeichnet Rekord-Zuwachs Villach - Jene Bevölkerungszahlen, welche heute von Statistik Austria veröffentlicht wurden, weisen für Villach erneut einen Rekord aus: Erstmals ist die Stadt in nur einem Jahr um mehr als 1.000 Menschen gewachsen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © 5min.at

Vom 1. Jänner 2022 bis zum 1. Jänner 2023 verzeichnete Villach einen Zuwachs von 1.056 Menschen – ein Plus von 1,7 Prozent. Zum Vergleich: Der Österreich-Wert liegt bei plus 1,4 Prozent, jener für das Bundesland Kärnten bei 0,8 Prozent.

Bereits zweites Rekordjahr

Es ist das zweite Jahr, in dem Villach weit überdurchschnittlich wächst. Von 2021 auf 2022 betrug das Plus 835 Menschen. Seit 2021 leben in Villach also um 3,0 Prozent mehr Menschen. Damit liegt Villach sogar vor der traditionellen Nummer 1 in Kärnten, der Landeshauptstadt Klagenfurt. Diese ist seit 2021 ebenso um beachtliche 2,5 Prozent gewachsen.

Villach wird immer beliebter

“Villach wird als Stadt zum Leben und Arbeiten immer beliebter”, freut sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Mittlerweile sei es, entgegen ursprünglichen statistischen Prognosen, nicht mehr unrealistisch, dass Villach noch bis zum Jahr 2030 die 70.000-Einwohner-Marke erreicht. „Dies erfordert ein kluges Mitwachsen von Infrastruktur und Wohnangebot“, weiß Albel. „Villach wird dabei seinen nachhaltig grünen Weg weitergehen.“ Neben Villach und Klagenfurt verzeichnen nur noch die Bezirke Villach-Land und Klagenfurt-Land stärkere Wachstumszahlen. Die Mehrzahl der Kärntner Bezirke stagniert hingegen.