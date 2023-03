Eine inspirierende Geschichte Seit 16 Jahren trocken: Steirer erzählt von seinem Weg zurück ins Leben Steiermark - Schon in den jungen Jahren hat Andreas Rambo Ropin oftmals zum Alkohol gegriffen. Mit 28 Jahren wurde ihm klar: Es ist Zeit aufzuhören. Heute ist Andreas schon seit 16 Jahren trocken. Wir haben bei einem Interview mit 5Minuten mehr über seine Geschichte erfahren. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) © Andreas Rambo Ropin

Der 7. Februar 2007 ist ein Datum, dass der Sportler Andreas Rambo Ropin nie vergessen wird. Denn an diesem Tag hat seine Reise ohne Alkohol begonnen.

“Der Dank geht an meinen Vater”

Mit 26 Jahren hat Andreas das erste Mal versucht der Alkoholsucht zu entkommen, jedoch ist dieser Versuch bereits nach sechs Wochen durch ein paar Saufkumpanen gescheitert, erzählt “Rambo” bei einem Interview mit 5Minuten. “Mit 28 Jahren hab ich es dann dank meines Vaters nochmal versucht”, so “Rambo”. “Er hat mir anvertraut, dass er schon seit drei Monaten bei einer Selbsthilfegruppe in Karpfenberg war. Er war schon immer mein -Ideal-, deswegen bin ich am darauffolgenden Mittwoch auch zum ersten Mal dorthin. Mein Vater hat mir somit durch das Erzählen unterbewusst die Motivation gegeben auch aufzuhören”.

Schon seit 16 Jahren trocken

“Mein Entzug war gottseidank nicht so schlimm wie bei anderen. Die ersten drei Tage war mir abwechselnd heiß und kalt, ich hatte Schweißausbrüche, aber die Symptome hielten sich im Rahmen”, erzählt “Rambo”. Trotz dessen ist Andreas Rambo Ropin schon seit 16 Jahren trocken. “Vier mal ist es mir passiert, dass ich unterbewusst einen Schluck Alkohol getrunken habe. Aber das war nie beabsichtigt und nur der Fehler einer falsch verstandenen Bestellung im Gasthaus. Das letzte Mal ist schon sieben oder acht Jahre her”.

"Wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg" Andreas Rambo Ropin

“Ich bin Abenteurer und Ultrabergläufer”

Als Extremsportler sieht sich Andreas nicht. “Ich sehe mich selbst als Ultrabergläufer und Abenteurer, Extremsport mach ich meiner Meinung nach aber keinen”, so “Rambo”. Liebend gerne ist Andreas draußen in der Natur unterwegs und immer wieder offen für eine neue Challenge oder ein neues Abenteuer. “Es gibt für mich meiner Meinung nach kein besseres Leben als das ohne Alkohol!”, ist “Rambo” überzeugt.