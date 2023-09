Worauf wartest du noch? Eintausch­aktion und Leasing-Bonus: Eisner Auto macht den Winter zum Frühling! Kärnten - Wenn man die derzeitigen Angebote von Eisner Auto sieht, kommen direkt schon Frühlingsgefühle auf! Egal welcher der acht Standorte in Kärnten und Osttirol: Jeder möchte für seine Kunden das Beste herausholen. Überzeugt euch selbst! von Carolina Kucher 7 Minuten Lesezeit (913 Wörter) Werbung Das Team von Eisner Auto Wolfsberg ist steht bereit euch bei allen Fragen rund ums Auto weiterzuhelfen! Am Bild: Das Team mit dem Opel Astra, der "das goldene Lenkrad" gewonnen hat! © Eisner Auto

Wer nicht mehr zuhause rumsitzen möchte und schön langsam wieder sportlich in den Frühling starten möchte, sollte sich den “CUPRA Formentor” in der ALPHA Edition bei Eisner Auto in St. Veit ansehen! Mit 32.000 Euro Listenpreis und 6.000 Euro Preisvorteil ist dieser schneide Wagen für alle gemacht, die Spitzenperformance streben. Ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe und eine Vielzahl digitaler Funktionen sind nur die Spitze an Highlights die dieses Modell zu bieten hat. Und für euch lohnt es sich doppelt: Bei der Porsche Bank gibt es jetzt einen doppelten Bonus im Wert von 1000 Euro bei allen CUPRA Formentor Jungwagen – aber nur für kurze Zeit! Zudem erhält man auch hier bei jedem Kauf eines Neuwagens den BIG DEAL dazu! Weitere Informationen zum Fahrzeug sowie zu zusätzlichen Angeboten, erhältst du direkt bei deinem Verkaufsberater.

CUPRA Master Andreas Kleeberg kennt sich aus: Der CUPRA Formentor zahlt sich für euch aus! © Eisner Auto

Neue Eintauschaktion bei Eisner Auto Lienz!

Ab sofort und nur für kurze Zeit gibt es bei Eisner Auto Lienz einen Eintauschbonus von 1.000 Euro beim Kauf eines neuen Seat SUV. Diese Mega-Aktion ist bis 31. März für alle Kaufverträge eines Seat Arona, Seat Ateca, Seat Tarraco und bei Eintausch eines Gebrauchtwagens (Zulassung länger als vier Monate) gültig. Doch das ist nicht das einzige womit die Osttiroler glänzen: Viele Neuwagen sind ab sofort lieferbar. Bei Finanzierung über die Porsche Bank ist obendrauf ein Versicherungsbonus bis zu 2.000 Euro möglich. Zudem erhält man auch hier bei jedem Kauf eines Neuwagens den BIG DEAL dazu! Weitere Informationen zum Fahrzeug sowie zu zusätzlichen Angeboten, erhältst du direkt bei deinem Verkaufsberater.

Verkaufsberaterin Jacqueline Hahn ist frisch zum Team dazu gestoßen und erweist sich schon jetzt als professionelle Beraterin! © Eisner Auto

0% Leasing auf den Opel Astra

Der Opel Astra hat nicht nur jede Menge innovative Technik, sondern seit kurzem auch ein goldenes Lenkrad – einen der renommiertesten Automobilpreise. Mit seinem attraktiven Design, Top-Technologien und erstmals elektrifiziert als Plug-in-Hybrid, überzeugt er viele Auto-Fans und gewinnt eine Auszeichnung nach der anderen. Bei Eisner Auto könnt ihr euch jetzt diesen Gewinner inklusive TOP-Ausstattung im 0% Leasing bereits ab 99 Euro sichern! “Derzeit steigen die Zinsen sehr Stark , wir bei Eisner Auto helfen Ihnen von dem bestehenden variablen Vertrag auf ein 0% FIXZINS- Leasing auf 36 Monate beim Kauf von einem OPEL NEUWAGEN umzusteigen“, erklären die Eisner-Experten. Und das Beste: Zu jedem Angebot schenkt Ihnen Eisner Auto sechs Jahre Händler- eigengarantie und die ersten drei Inspektionen inklusive Material! Übrigens: Auch andere Modelle wie zum Beispiel der Opel Corsa, Crossland, Mokka oder Grandland stehen zu Top Konditionen bei den Eisner Auto-Standorten in Kärnten bereit und sind schnell verfügbar, da sie auf Lager sind!

Hier kann ich mir SICHER sein!

Warum man sich bei Eisner Auto sicher sein kann? Weil hier die Sicherheit der Kunden im Fokus steht! Wer sich jetzt ein Fahrzeug bei Eisner Auto kauft erhält ein top Versicherungsangebot obendrauf! Das heißt: Fünf Monatsprämien Haftpflicht + Vollkaskoversicherung gratis! Und das beste: Das gilt nicht nur für die Neuwägen, sondern auch für alle Gebrauchtfahrzeuge! Nähere Infos dazu erhaltet ihr bei eurem Verkaufsberater!

© Eisner Auto

1.000 Euro Leasing Bonus!

Der Suzuki Vitara ist ebenfalls ein langjähriger Gewinner: Dieses Jahr feiert er sein 35-Jahr-Jubiläum hierzulande und er zählt zu einem der größten Off-Road und SUV Legenden die Österreich jemals gesehen hat. So ein “Fest” muss man feiern und deshalb, umfasst das Vitara 35 Jahre Jubiläumspaket 1.000 Euro Leasingbonus bei Finanzierung über die Suzuki Finance Bank und 500 Euro Versicherungsbonus bei Anmeldung und Versicherung über die Suzuki Original Versicherung und obendrauf übernimmt Eisner Auto und Suzuki die Treibstoffkosten für die ersten 1.000 Kilometer laut WLTP-Verbrauch! Was der Suzuki Vitara alles zu bieten hat? Angefangen von modernen Connectivity-Systemen, edlen Designelementen innen und außen und dreizehn Lackierungen bieten die unterschiedlichen Modellvarianten eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten!

Verkaufsberater Hans Peter Maier empfiehlt den Big Deal und die 7 Jahre Dia Garantie für beste Kundenzufriedenheit! © Eisner Auto

Probetermin vereinbaren und Offroad-Star testen!

In allen Eisner-Suzuki Standorten sind jetzt außerdem 15 Stück Suzuki Jimny mit Lieferzeiten von 6-8 Monaten* (* abhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen) in limitierter Stückzahl zum Sonderpreis von 23.990 Euro oder im Leasing um monatlich nur 153 Euro* bestellbar. Sichere dir jetzt schnell bei allen Suzuki Eisner Standorten in Kärnten und Osttirol! Der Jimny präsentiert sich robust, kompakt und stylisch. Schließlich solltest du nicht nur auf der steinigen Gebirgsstraße, sondern auch im Stadtverkehr auftrumpfen können. “Als Offroad-Klassiker sorgt er mit ganzen 210 Millimeter Bodenfreiheit für noch mehr Geländetauglichkeit.”, weiß Verkaufsprofi Egon Schein. Mit einer tollen Ausstattung wie Tempomat, CD Radio, elektronischer Fensterheber, zentrale Türverriegelung mit Fernbedienung, Sitzheizung u.v.m. bist du für jedes Abenteuer bestens gerüstet. Überzeugt euch selbst und vereinbart noch heute einfach und unkompliziert einen Probefahrttermin unter www.suzuki-eisner.at.

Als Verkaufsprofi ist Egon Schein von der Marke Suzuki total begeistert. Qualität und die überlegende Allradkompetenz stehen für ihn an erster Stelle. © Eisner Auto

Großes Angebot an Gebrauchtwagen

Bei Eisner Auto hast du die Qual der Wahl! Über 1.000 zertifizierte Gebrauchtwagen stehen innerhalb des Eisner-Konzerns für dich bereit. Die Fahrzeuge wollen so schnell wie möglich “unter die Haube” und zeigen sich von ihrer besten Seite. „Wir garantieren bei unseren Gebrauchten höchste Qualität und Sicherheit“, so die Eisner Experten. Damit hast du dein altes Auto gut untergebracht und hast endlich wieder Platz für Neues! Hier kannst du den Wert deines Autos schätzen lassen.

Vergiss nicht auf den Wintercheck! Wichtige Kontrollen sind unter anderem: Beleuchtungscheck (z. B. Scheinwerfer, Blinker, Bremslichter)

Autobatterie prüfen und andere elektrische Bauteile checken

Ölstände kontrollieren

Windschutzscheibe auf Risse und Beschädigungen überprüfen

Frostschutzmittel des Autos (Kühlwasser) kontrollieren

Scheibenwischerwasser für Winter-Einsatz auf ausreichenden Frostschutz prüfen

Bremsen prüfen (Bremsanlage und Bremsflüssigkeit)

Reifen überprüfen (ausreichende Profiltiefe, Zustand, maximales Reifenalter noch nicht erreicht)

Check des Fahrwerks und der Auspuffanlage

Scheibenwischer, Schlösser, Griffe und Gummiteile überprüfen

Sichtprüfung auf Lackschäden und Korrosion Vereinbare gleich einen Termin!

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.