Alles für das Traumhaus Die Kärntner Häusl­bauer­messe macht richtig Lust aufs Bauen, Reno­vieren und Sanieren Klagenfurt - Bereits zum 34. Mal findet vom 24. bis 26. Feber 2023 die Häuslbauermesse in Klagenfurt statt. Insgesamt 390 Aussteller aus 8 Nationen sorgen dafür, dass der künftige Bauherr und die künftige Bauherrin wirklich alles findet, was er für sein Bauprojekt benötigt. Auf der Raiffeisen-Baulounge gibt es im Stundentakt spannende Vorträge über brandaktuelle Themen, wie beispielsweise alternative Energiequellen. Auch Günther Nussbaum, bekannt aus der ATV-Serie „Pfusch am Bau“ wird während der Baufachmesse gleich an zwei Tagen im Messezentrum 5 referieren. von Carolina Kucher 8 Minuten Lesezeit (999 Wörter) Werbung Während der Häuslbauermesse wird eine ideale Plattform geboten, um sich alle Infos und Expertentipps kompakt und in kurzer Zeit abzuholen. © NZ Photo/Zangerle

Der Traum ein eigenes Haus zu bauen steht auf der Wunschliste vieler Familien nach wie vor auf Platz 1. Die Zeit vor und während dem Hausbau gehört wohl zu den spannendsten und kreativsten Phasen im Leben. Einerseits, weil es sich im Regelfall um die höchste Investition im Leben handelt und andererseits, weil die lang gehegten Träume endlich wahr werden. Während der Häuslbauermesse wird eine ideale Plattform geboten, um sich alle Infos und Expertentipps kompakt und in kurzer Zeit abzuholen. „Der Mix an Ausstellern ist vielfältig und bietet den Messebesuchern ein ideales Netzwerk um sich über alle anstehenden Fragen rund ums Bauen zu informieren. Wir freuen uns schon auf eine erfolgreiche Messe, die nach 2 Jahren Pandemie-Pause endlich wieder in gewohnter Manier abgehalten werden kann“, berichten Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler und Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler über die Vorbereitungsarbeiten.

© NZ Photo/Zangerle © Kärntner Messen / Zangerle © Kärntner Messen / Zangerle © Kärntner Messen / Zangerle

Vom Keller bis zum Dachgeschoss

Wer plant ein eigenes Haus zu bauen, hat ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Zwischen Baukosten für das Einfamilienhaus, dem Einreichplan, der Baufirma und dem Ablauf beim Hausbau ist einiges zu berücksichtigen. Alle relevanten Fragen, wie beispielsweise welcher Keller, welche Ziegel oder welches Dach können auf der Messe schnell und kompetent geklärt werden. Auch für Fragen betreffend der richtigen Auswahl bei Fenstern, Türen und Zäunen findet man während der Veranstaltung ausreichend Informationen. Die besten Anbieter für Einrichtung, Bad und Fliesen sind vor Ort vertreten und sorgen für Inspiration und neue Ideen. Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang das „Bäderland Kärnten“ in der Messehalle 3, wo es nicht nur Fliesen, sondern gleich die eigene private Wellness-Oase dazugibt.

Die besten Anbieter für Einrichtung, Bad und Fliesen sind vor Ort vertreten und sorgen für Inspiration und neue Ideen. © NZ Photo/Zangerle

Garten, Pool & Co.

Der Traum vieler Eigenheimbesitzer ist es, sich seinen persönlichen Rückzugsort im Garten zu schaffen. Zum ersten Mal sind auf der beliebten Baufachmesse auch die Kärntner Garten- und Landschaftsgestalter mit einer Sonderschau von rund 300 m² vertreten. Bereits mit einfachsten Mitteln entstehen florale Kreationen und verwandeln den Garten in eine richtige Wohlfühl-Oase. Aber auch der eigene Pool, eine Sauna oder Infrarotkabine können mit einem überschaubaren finanziellen Einsatz umgesetzt werden. Fachliche Beratung dafür gibt es in den Messehallen 2 und 4.

Die besten Anbieter für Einrichtung, Bad und Fliesen sind vor Ort vertreten und sorgen für Inspiration und neue Ideen. © Kärntner Messen

Die lebende Baustelle auf der Messe

In zwei Tagen entsteht während der Häuslbauermesse ein ganzes Haus. Maurer-, Dachdecker-, Zimmerer-, Tischler- und Spengler-Lehrlinge aus ganz Kärnten machen das möglich. Im Messefoyer gibt es eine lebende Baustelle, bei der bis zu zehn Nachwuchs-Fachkräfte gleichzeitig am Werk sind. Ziel ist es innerhalb von zwei Tagen ein komplettes Haus inklusive Dach, Fenster und Türen zu errichten. Bereits am Abend des ersten Messetages sollte der Dachstuhl fertig sein und am darauffolgenden Tag sollten Fenster und Türen eingebaut und das Dach eingedeckt werden. In guter alter Tradition wird dann mit einem geschmückten Baum die „Dachgleiche“ gefeiert. Mit dieser Aktion wollen die Kärntner Meisterbetriebe die hervorragende Arbeit ihrer jungen Fachkräfte in den Mittelpunkt stellen und dabei nicht nur Kunden mit dem Handwerk begeistern, sondern auch junge Menschen, die ihre Berufswahl noch vor sich haben. Genau zum Beginn der Messe findet am Freitag, 24. Feber 2023 um 9 Uhr im Foyer der Landeslehrlingswettbewerb der Maler und Tapezierer statt.

© NZ Photo/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © NZ Photo/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle

Expertenvorträge von Günther Nussbaum

Der EU-Bauchsachverständige Günther Nussbaum, bekannt aus den ATV-Sendungen „Pfusch am Bau“ und „Die Nussbaums“ wird gleich zwei Expertenvorträge während der Häuslbauermesse in Klagenfurt halten. Am Samstag, 25. Feber und am Sonntag, 26. Feber werden jeweils um 13.30 Uhr im Messezentrum 5 die Themen „Bauen?! Jetzt erst recht!“ und „Pfusch bei Photovoltaikanlagen“ genauer beleuchtet. Interessierte können nach den Vorträgen direkt Fragen an Günther Nussbaum stellen. Der Verein Bauherrenhilfe.org ist auch mit einem 50m² großen Stand (B 14) in der Messehalle 5 vertreten. Dort können Tipps und Informationen von Experten aller Gewerke eingeholt werden.

Spannende Vorträge rund ums Bauen erleben! © Kärntner Messen / Zangerle

Wohnen auf kleinstem Raum

Nachhaltige Containerhäuser, trendige Tiny Houses und variable Planung sowie Wohlfühl-Bauen sind Trends der neuen Generation im Haus- und Gartenbau. In der Messehalle 5 können diese innovativen Wohnkonzepte besichtigt werden. Die EKOBOX Süd GmbH produziert vom klassischen Container für den Bau über Gartenpavillons, Saunahäusern auch sogenannte Fourb Homes aus Stahlmodulen. Die Containerhäuser können schnell und zeitsparend errichtet werden und sind obendrein auch energieeffizient. Auch die Produktion nach Maß und die kurzen Lieferzeiten sprechen für das Produkt. Zum Wellnessen gibt es auch den Pool Cube dazu, der ebenso auf der Häuslbauermesse ausgestellt ist.

Wissenswertes aus erster Hand

Auf der Raiffeisen-Baulounge in der Messehalle 1 werden im Stundentakt bei Fachvorträgen alle wichtigen Fragen rund ums Hausbauen geklärt. Die Themen reichen von „Wärmepumpe im Neubau oder bei der Sanierung. Energieeffizient heizen!“ über „Alternative Energiequellen wie Photovoltaik, Wärmepumpe, Pellets & Co“ bis hin zu „Der einfachste Weg von der Idee zum professionellen digitalen Gebäudemodell“ und „Energiekrise! Welche Heizung können Sie sich noch leisten?“. Im Anschluss an die Vorträge beantworten die Referenten alle aktuellen Fragen der Bauherren und -herrinnen.

Spannende Themen rund ums Heizen werden ebenfalls thematisiert. © Kärntner Messen/Zangerle

Energiesparen leicht gemacht

Durch die steigenden Energiekosten und die anhaltende Krise ist das Thema Energiesparen präsenter denn je. In der Messehalle 1 sind alle Informationen dazu kompakt zusammengeführt. „Welche modernen und kostensparenden Modelle und Varianten gibt es?“ und „Welche Methode der Energiegewinnung ist für mich am besten geeignet?“ – das sind Fragen, die den Häuslbauern momentan unter den Nägeln brennen. Ob es eine Neuanschaffung, die Sanierung oder der Tausch der alten Anlage sein soll – Antworten und kompetente Beratung sind auf jeden Fall während der Häuslbauermesse zu finden. Mit einer fixen Ausstellung „Holz die Sonne ins Haus“ präsentiert sich eine Vereinigung handverlesener Installateure und zeigen energiesparende Heizsysteme sowie umweltfreundliche Technologien und Produkte.

Kostenlose Kinderbetreuung

Basteln, malen, Indoor-Spiele und Kinderschminken. Als besonderen Service gibt es für Besucher*innen der Häuslbauermesse eine kostenlose Kinderbetreuung im Obergeschoß der Messehalle 3. So können sich die Eltern in aller Ruhe das Ausstellungsangebot ansehen und sich informieren und der Nachwuchs wird ab 3 Jahren von fachkundigen Kindergartenpädagoge*innen der Kinderwelt Kärnten betreut.