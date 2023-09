24. bis 26. Februar in Klagenfurt Bau auf die Besten! Kärnten - Von Einrichten bis Energiesparen. Von Renovieren bis Finanzieren. Von Smart Home bis Sonnenschutz. Wer baut, plant oder umgestaltet ist auf der Häuslbauermesse vom 24. bis 26. Februar in Klagenfurt goldrichtig! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (372 Wörter) Werbung 390 Aussteller aus 8 Nationen: Auf der Häuslbauermesse holt man sich in kurzer Zeit Expertenwissen aus erster Hand. © Kärntner Messen Zangerle

Bauen geht nur mit Vertrauen! Und das lässt sich am besten aufbauen, wenn man seinem künftigen Lieferanten, Produzenten oder Handwerker im direkten Gespräch in die Augen schaut. Die Besten ihrer Zunft trifft man geballt auf der Häuslbauermesse von 24. bis 26. Feber 2023 in Klagenfurt. Ein Besuch lohnt sich! Denn mit den neuesten Trends und Produkt-innovationen – etwa im Bereich Baustoffe oder Energietechnik – lässt sich viel Geld sparen.

390 Aussteller aus 8 Nationen

Jeder, der schon mal über ein Bauprojekt in Angriff genommen hat, weiß: Es gibt viele Entscheidungen zu treffen und Fragen zu klären. „Die Häuslbauermesse bietet mit ihrem viel-fältigen Mix an Ausstellern eine ideale Plattform, um sich Expertentipps in kurzer Zeit abzu-holen. In Summe sorgen 390 Aussteller aus 8 Nationen dafür, dass der künftige Bauherr hier alles findet, was er benötigt. Vom Keller bis zum Dach“, berichtet Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler. Gleichzeitig kann man sich durch innovative Wohnkonzepte wie nachhaltige Containerhäuser oder trendige Tiny Houses inspirieren lassen.

Neu: Sonderschau der Kärntner Garten- und Landschaftsgestalter

Der Traum vom Wohnen macht für viele Eigenheimbesitzer nicht bei den eigenen vier Wänden halt. Vielmehr wünschen sie sich auch rund ums Haus einen grünen Rückzugsraum. Wie vielfältig die Möglichkeiten sind, diesen individuell anzulegen, erfährt man heuer erstmals bei der 300 m² großen Sonderschau der Kärntner Garten- und Landschaftsgestalter.

Experten-Info aus erster Hand

Auf der Raiffeisen-Baulounge gibt es im Stundentakt spannende Vorträge über brandaktuelle Themen, wie alternative Energiequellen. Auch Günther Nussbaum, bekannt aus der ATV-Serie „Pfusch am Bau“, wird an am Samstag und Sonntag im Messezentrum 5 unter anderem zum Thema Photovoltaikanlagen referieren.

Nachhaltig auch in der digitalen Außenwerbung

Apropos Umweltgedanken: Auch bei der Bewerbung der Häuslbauermesse spielt dieser Aspekt für Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler eine wichtige Rolle. „Deshalb setzen wir auf monitorwerbung Kärnten und spielen über ihr Digital-out-of-Home Netzwerk 10 Tage lang an 25 Standorten in ganz Kärnten unsere Sujets großflächig aus. Uns überzeugt diese digitale Form der Außenwerbung, weil sie nachhaltig ist und keine langen Vorlaufzeiten benötigt.“ Künftig wollen die Kärntner Messen zudem die LED-Walls von monitorwerbung noch kreativer nutzen und verstärkt auf Bewegtbilder setzen.

