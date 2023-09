Jetzt Anmelden (Vor)Lese-Aktion im Kran und Co.: Wo liest du am 23. März am liebsten? Österreich - Lesen kann man überall – Vorlesen auch. Von Gondeln, über Straßenbahnen bis hin zu Kran-Hebebühnen: Die Orte der Vorlesungen am Österreichischen Vorlesetag sind immer außergewöhnlich. Am 23. März ist Österreichischer Vorlesetag. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (264 Wörter) Auch die Jüngsten sind mit Begeisterung dabei © Elisabeth Lechner

Lesen weckt Lebensfreude und verlängert unser Leben, wie eine Studie der Yale University gezeigt hat. Ein Buch zu lesen, lässt unseren Blutdruck sinken und uns automatisch den Alltagsstress ein wenig vergessen. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, entwickeln beispielsweise eine ausgeprägtere Vorstellungskraft und ein besseres Gefühl für Sprachen. Ganz nach dem langjährigen Motto „Lesen bildet – Vorlesen verbindet“ hat es sich die Initiative des echo medienhaus auch dieses Jahr wieder zur Aufgabe gemacht, die Freude am (Vor)Lesen hochleben zu lassen und ruft zur Teilnahme am Österreichischen Vorlesetag 2023 auf.

Einblick in die Gefühlswelt der Jugendlichen von heute

Einmal in den Kopf eines Jugendlichen blicken, um ein bisschen besser verstehen zu können, was sie aktuell beschäftigt. In diesem Jahr beinhaltet das Vorlesebuch erstmals drei Aufsätze von Schülern der achten Schulstufe aus Tirol und der Steiermark, in denen die Jugendlichen ihre Gefühlslage schildern. Die Geschichten werden nicht lektoriert und sollen die Welt der jungen Menschen direkt widerspiegeln. Wer sich auf der Website mit einer Vorlesung registriert, bekommt dieses Vorlesebuch kostenfrei und personalisiert zugeschickt.

Anmelden, Buch schnappen und vorlesen!

Egal ob öffentliche oder private Lesung: Interessierte können ihre persönliche Vorlese-Veranstaltung ab sofort unter www.vorlesetag.eu anmelden. Für virtuelle Lesungen, etwa via Zoom, muss lediglich der entsprechende Link im Anmeldeformular unter „Details zur Veranstaltung“ angeführt werden. Alternativ kann, nach der Anmeldung auch ein Video aufgenommen und am Österreichischen Vorlesetag über eine Social Media Plattform unter dem Hashtag #vorlesen23 hochgeladen werden. Sämtliche Videos werden zusätzlich auf der offiziellen Website gesammelt.