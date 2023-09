19 bestätigte Fälle Masern­ausbruch in Steiermark: "Zahlen ändern sich stündlich" Steiermark - Aktuell ist der Masernausbruch in der Steiermark ein großes Thema. Viele Eltern sorgen sich, dass auch ihre Kinder angesteckt werden könnten. Die Landessantitätsdirektion kann hierzu beruhigen: Mögliche Kontaktpersonen werden von den Behörden kontaktiert. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (319 Wörter) © pixabay.com

Momentan gibt es in Graz 17 bestätigte Masern-Fälle und zwei weitere in Leoben. Sechs Kinder werden stationär behandelt. “Die Zahlen können sich allerdings stündlich ändern. Seitens der Behörden werden intensiv Erhebungen dazu durchgeführt und Kinderärzte und Kliniken sind alarmiert”, erklärt Dr. Ilse Groß, Leiterin der Landessanitätsdirektion gegenüber 5 Minuten. Allein am Wochenende sollen 70 Tests durchgeführt worden sein.

Kontaktpersonen werden angerufen

Die Erhebungen der Behörden ähneln denen des Contact-Tracings während der Pandemie. Wenn jemand mögliche Symptome beziehungsweise Kontakt zu einem an Masern-Erkrankten hatte, sollte dies den Behörden gemeldet werden. “Masern ist eine meldepflichtige Erkrankung. Betroffene Personen werden dazu befragt, wo sie sich vor Ausbruch aufgehalten haben und mit, wem sie Kontakt hatten. Die Behörden kontaktieren dann die Kontaktpersonen”, so Dr. Groß.

Bis zu 21 Tage Inkubationszeit

Masern sind schon vor Auftreten des Ausschlags ansteckend. Tatsächlich ist bei dieser Krankheit, die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Masern eine lange. “Bis zu 21 Tage kann es dauern”, meint Dr. Groß. Bei einem Verdacht ist ratsam, zuerst anzurufen, bevor eine Ordination oder eine Klinik aufgesucht wird. Liegt schließlich eine Erkrankung vor, entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde, ob eine Verkehrsbeschränkung oder ein Absonderungsbescheid verhängt wird. “Betroffene Personen sollten auf keinen Fall zur Arbeit, zu Veranstaltungen oder zu anderen Orten gehen, wo sich viele Menschen aufhalten.”

Impfung auch nach Kontakt wirksam

Nachdem der Masernausbruch in Graz bekannt wurde, organisierte die Stadt Graz sofort einen Sonderimpftermin für Mumps-Masern-Röteln. Selbst eine Impfung nach Kontakt mit einem Masern-Erkrankten könnte Wirkung zeigen und einen Ausbruch verhindern bzw. den Krankheitsverlauf lindern. “Grundsätzlich ist die Mumps-Masern-Röteln-Impfung eine der wichtigsten Standard-Impfungen. Im Gegensatz zu anderen Impfungen ist man nach den zwei Teil-Impfungen ein Leben lang geschützt”, so die Landessantitätsdirektions-Leiterin. Eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent sei erstrebenswert, damit der Virus in der Gesellschaft nicht zirkulieren könne.