Ab 1. März

"Habe sofort zu­gesagt": Gastro-Ur­gestein Klaus Brandner über­nimmt Gast­hof "Zum Greif"

Leoben - Klaus Brandner und seine Lebensgefährtin Anita sind in der Gastronomie keine Unbekannten. Viele kennen die beiden vom "Wirtshaus am See" in Traboch. Nun zieht es das Gastro-Paar in nach Leoben. Dort übernehmen sie ab 1. März den Gasthof "Zum Greif".

von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (332 Wörter)