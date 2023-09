6.500 Eheschließungen Liebe in der Luft: Das sind die beliebtesten Hochzeits­locations der Steirer Steiermark - Die Hochzeitsportale "www.hochzeits-location.info" und "www.hochzeit.click" haben die beliebtesten Hochzeitslocations für Hochzeiten in allen Bundesländern ermittelt. Aus der Steiermark zählen zwei Locations zu den zwei beliebtesten Hochzeitslocations Österreichs. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (273 Wörter) © pexels.com

Laut den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria ist die Zahl der Eheschließungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Österreich 46.415 Ehen geschlossen, das ist der höchste Stand seit vier Jahren. Zusätzlich wurden im selben Zeitraum 1.585 eingetragene Partnerschaften begründet. In allen Bundesländern wurden 2022 mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Besonders heiratsfreudig waren die Menschen in der Steiermark (14,9 Prozent). 2022 gab es in der Steiermark 6.594 Eheschließungen.

Bilder helfen bei der Suche nach der Hochzeitslocation

Um die Suche nach der Traumlocation so einfach wie möglich zu gestalten, haben die Betreiber mit www.jetzt-heiraten.at ein kostenloses Tool entwickelt, das den Brautpaaren Fotos von Hochzeiten präsentiert. Diese können über eine „Gefällt mir – Gefällt mir nicht“-Funktion ausgewählt werden. Anhand der Bildauswahl, sowie einiger Zusatzangaben wie Datum, Budget und Anzahl der Hochzeitsgäste liefern die Weddingplannerinnen von Hochzeit.click innerhalb kürzester Zeit Vorschläge, die dem Geschmack des Brautpaares entsprechen und zum gewünschten Termin noch verfügbar sind.

Die Top 5 Hochzeitslocations in Österreich: Platz 1: Winzerhotel Kolleritsch, Steiermark

Platz 2: Weingut Holler, Steiermark

Platz 3: Weingut Liszt, Burgenland

Platz 4: Hermes Cafe Restaurant Labstelle, Wien

Platz 5: DasSee event exclusive, Oberösterreich

Die beliebtesten Locations auf Basis der Seitenaufrufe ermittelt

Auf Basis von mehr als acht Millionen Seitenaufrufen haben die Hochzeitsportale kürzlich die beliebtesten Veranstaltungslocations für Hochzeiten ermittelt. “Die Hochzeitsbranche erlebt derzeit einen großen Boom, der auch mit den vielen verschobenen Hochzeiten der letzten Jahre zusammenhängt. Für das aktuelle Jahr ist der Andrang ungebrochen. Brautpaare, die noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten wollen, sollten sich möglichst bald um die Buchung ihrer Wunschlocation kümmern”, erklären die Gründer der Portale Bernhard Fichtenbauer (hochzeits-location.info) und Roland Pöll (Hochzeit.click).